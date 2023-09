Samsung, maxi-evento in arrivo? Le ultime su Galaxy S23 FE, Buds FE e Tab S9 FE

Dopo la comparsa online dei poster promozionali di Samsung Galaxy S23 FE, il nuovo smartphone sudcoreano sembra ora ad un passo dall'annuncio ufficiale. È infatti stata la stessa Samsung a dare il via alla campagna marketing del Galaxy S23 FE con un post su X.

Il post è reperibile sulla pagina X di Samsung India, e recita: "The New Epic - Coming soon. Dei momenti epici sono più vicini che mai. Preparati a fare esperienza di un nuovo, epico prodotto. In arrivo molto presto". Accanto al testo, il poster rilasciato dall'azienda mostra le tre fotocamere di Samsung Galaxy S23 FE, a dimostrazione del fatto che il colosso sudcoreano punterà moltissimo sul comparto fotografico del suo nuovo smartphone di metà generazione.

Oltre al Galaxy S23 FE, sappiamo che tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre Samsung lancerà altri prodotti Galaxy FE. Tra di essi avremo le Galaxy Buds FE e i Galaxy Tab S9 FE e S9 FE Plus. I nuovi auricolari del colosso di Suwon - i primi a ricevere il branding FE - sono comparsi nelle scorse ore sul sito web di Samsung Argentina, con una pagina presto rimossa che però ne ha svelato le specifiche tecniche.

Come già rumoreggiato, il design delle Galaxy Buds FE sarà simile a quello delle Galaxy Buds di prima generazione, ma avrà anche una forma "a pinna di squalo" più ergonomica e capace di garantire un attacco più sicuro all'orecchio. Le cuffie arriveranno in due colori, ovvero Graphite e Mystic White, e saranno rilasciate con tre paia di gommini di ricambio inclusi nella confezione.

In termini tecnici, le Galaxy Buds FE avranno due microfoni esterni e un microfono interno ciascuna, insieme ad uno speaker di nuova generazione realizzato da Samsung, che dovrebbe enfatizzare in particolare i bassi. Inoltre, le cuffie supportano la feature di Active Noise Cancellation (ANC) e hanno un equalizzatore software personalizzato, che può essere impostato tramite l'apposita app.

Infine, il portale tedesco WinFuture ha riportato alcuni render di Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE Plus. Entrambi i tablet saranno dotati di un corpo unibody in metallo, che nel caso del modello "Plus" avrà delle dimensioni leggermente maggiori, adatte allo schermo da 12,4" del device. Il Galaxy Tab S9 FE, invece, sarà dotato di uno schermo da 10,9".

I due dispositivi presenteranno un attacco magnetico per la S Pen di Samsung e saranno entrambi dotati di un SoC Exynos 1380 di Samsung, insieme a 8 GB di RAM nella versione base. Il Galaxy Tab S9 FE+, tuttavia, sarà lanciato anche in una versione con 12 GB di RAM e con storage fino a 256 GB. Lato fotocamere, infine, il modello "Plus" sarà dotato di due lenti ancora sconosciute, mentre il modello base ne avrà solo una.