Samsung migliorerà l'audio di smartphone, tablet e TV: le novità in arrivo

In un lungo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Samsung ha spiegato le novità in arrivo nei prossimi mesi su smartphone, tablet e TV che miglioreranno il comparto audio dei propri dispositivi.

Il colosso coreano, nella fattispecie, ha fatto il punto sull’ampliamento del supporto ad un’ampia gamma di tecnologie audio tra cui Auracast, 360 Audio ed Autoswitch.

Partendo da Auracast, si tratta di una nuova tecnologia Bluetooth che consente ad un dispositivo di trasmettere un flusso audio ad un numero illimitato di endpoint come altoparlanti e cuffie. Tale tecnologia è disponibile già su Galaxy Buds 2 Pro e gli ultimi TV di fascia alta, oltre che sulla serie Galaxy S24, ma prossimamente arriverà anche su altri smartphone e tablet. Come per Galaxy AI, l’arrivo è previsto con la One UI 6.1 e versioni successive: la lista dei device comprende i Galaxy S23, ma anche i Z Fold 5, Z Flp 5 ed i Galaxy Tab S9. Sui dispositivi su cui è presente la One UI 5.1.1 sarà data la possibilità di selezionare e ricevere le trasmissioni Auracast, e l’elenco include anche Z Fold 4, Z Flip 4, A54 5G, M54 5G e i tablet Tab S9 FE e Tab Active 5 5G.

In arrivo un’espansione anche per il supporto per il 360 Audio su una selezione di TV Neo QLED ed OLED. La tecnologia è nota a tutti ed utilizza il tracciamento della testa per offrire un’esperienza sonora ancora più immersiva. Nel post Samsung conferma l’arrivo su Samsung TV Neo QLED 8K (QN900D, QN800D), Neo QLED 4K (QN95D, QN90D, QN87D, QN85D), OLED (S95D, S90D, S85D) e QLED (Q80D, Q70D), e la disponibilità su Galaxy Buds2 Pro e Buds2.

Nel post Samsung si sofferma anche sulla serie Galaxy S24 e nella fattispecie sulla funzione di traduzione in tempo reale. In particolare, associando i Galaxy Buds allo smartphone, sarà riprodotto l’audio tradotto tramite gli auricolari in tempo reale: anche l’altra persona ascolterà le parole tradotte tramite l’altoparlante del suo telefono.

Infine, Samsung parla di Auto Switch, il sistema che è in grado di effettuare il pairing audio in automatico con i dispositivi. Questa feature è in arrivo anche sui Galaxy Book con il software One UI 6.0 installato.