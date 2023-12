Samsung, il modello base della linea Galaxy S24 sarà molto limitato: gli ultimi rumor

Mentre poche ore fa su queste pagine abbiamo riportato i processori che utilizzerà Samsung sui Galaxy S24, un nuovo leak proveniente dalla Corea del Sud, pubblicato sul forum Naver, si sofferma sulle limitazioni ed i compromessi a cui dovranno scendere coloro che sceglieranno il modello base.

Innanzitutto, Samsung sul Galaxy S24 “liscio” offrirà solo 8GB di RAM e 128 gigabyte di spazio di archiviazione, il che potrebbe risultare limitante per coloro che sono soliti scattare molte fotografie o installare varie applicazioni. A ciò si aggiungono anche possibili limiti a livello di funzionalità d’intelligenza artificiale: come noto, Samsung vuole puntare molto sull’IA con i Galaxy S24, al punto che è alla ricerca di una nuova nomenclatura per definire tali dispositivi.

Il leaker afferma anche che è probabile che venga utilizzato un modulo UFS 3.1 nella versione da 128 gigabyte, piuttosto che l’UFS 4.0 nei modelli da 256 e 512 gigabyte.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo. Qualche giorno fa, però, sono emerse le schede tecniche integrali della Galaxy S24 Series con tanto di presunta data d’annuncio.