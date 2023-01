Samsung, i nuovi monitor arrivano al CES: svelato il maestoso Neo Odysssey G9 da 57' in 8K

Nonostante il display pieghevole e scorrevole targato Samsung rumoreggiato negli scorsi giorni molto probabilmente non verrà presentato al CES, il colosso coreano sembra avere un asso nella manica per la sua lineup monitor del 2023. Stiamo parlando del maestoso Samsung Odyssey Neo G9, uno schermo ultrawide da ben 57" con risoluzione 8K.

L'Odyssey Neo G9 sarà sicuramente il monitor top di gamma di Samsung per il 2023, e riprende la linea di schermi da gaming dove il colosso coreano l'aveva lasciata lo scorso anno con il monitor Samsung Odyssey Ark da 55". A differenza di Odyssey Ark, però, Neo G9 ha un aspect ratio di 32:9 (contro i 16:9 del predecessore), e una diagonale leggermente maggiore, pari a 57", che potrebbero renderlo più interessante rispetto alla scorsa iterazione per molti giocatori.

I primi teaser del prodotto risalgono allo scorso novembre, perciò il suo annuncio poco prima del CES non stupisce affatto. Tuttavia, il dispositivo fa impressione per le sue caratteristiche tecniche: stiamo parlando del primo monitor Dual UHD Mini-LED al mondo, almeno stando a quanto spiegato dalla stessa Samsung, con una risoluzione 8K da 7.860 x 2.160 pixel e un contrast ratio pari a 1.000.000:1, nonché con supporto per l'HDR 1000.

Non solo: dal momento che si tratterà di un display pensato per i videogiocatori più esigenti, Samsung Odyssey Neo G9 avrà un refresh rate da 240 Hz e un tempo di risposta inferiore a 1 ms. Infine, il device si porta a casa un altro importante record, risultando il primo ad essere messo in commercio con supporto per la connettività DisplayPort 2.1.

Accanto al top di gamma, comunque, gli annunci lato monitor di Samsung al CES non sono finiti: al contrario, la compagnia di Suwon ha in programma di presentare sullo showfloor di Las Vegas i suoi primi monitor OLED curvi di sempre, con modelli da 34" e da 49", rispettivamente con aspect ratio di 21:9 e di 32:9, nonché con refresh rate a 175 e 240 Hz.