Samsung mostra alcune novità chiave di One UI 3.0, nuova interfaccia basata su Android 11

Samsung One UI 3.0 sta diventando sempre più protagonista delle ultime indiscrezioni in casa Samsung. Dopo essere stata lanciata nella prima beta sugli smartphone top di gamma Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra, ora l’azienda sudcoreana ha svelato qualche dettaglio ulteriore di alcune feature testate in questi mesi.

Stando a quanto riportato anche da XDA Developers, Samsung avrebbe deciso di mostrare queste funzionalità nel sito Web malese per evidenziare quanto sarà innovativa la nuova interfaccia utente basata su Android 11, l’ultima versione del sistema operativo per smartphone e tablet sviluppata da Google. In attesa del lancio ufficiale di One UI 3.0, atteso per questo novembre, vediamo di che feature si parla.

Uno dei primi miglioramenti che Samsung ha presentato riguarda la praticità: One UI 3.0 avrà un pannello rapido migliorato, molto più facile da usare, che rende immediato passare da musica a video e da un’impostazione a un’altra. Pure il pannello delle notifiche ha subito qualche modifica per fornire sempre più informazioni all’utente anche a uno primo sguardo e quando lo smartphone è bloccato.

O ancora, One UI 3.0 sarebbe stata ottimizzata per le dimensioni dello schermo del dispositivo: ciò significa che quando l’utente userà Galaxy S20, S20+, o anche foldable come Galaxy Z Fold 2 e tutti gli altri modelli compatibili, ecco che l’interfaccia rapidamente si adatterà alle dimensioni della schermata principale. Ma non mancano anche feature inedite accessibili soltanto a utenti con smartphone Fold, tra cui Dual Preview e Rear Cam Selfie per la fotocamera. Infine, vanno citate l’espansione della schermata di blocco dinamico da 5 a 10 categorie e l’arrivo delle videochiamate a schermo intero.

Samsung ha però affermato nel sito malese che questo grande aggiornamento porterà ancora più novità, dunque dobbiamo aspettarci un log delle modifiche pieno zeppo di funzionalità inedite e tweak sorprendenti. Se volete provarla con mano in anteprima, One UI 3.0 è ora disponibile anche sui modelli delle serie Note 10 e S10: vi basterà iscrivervi al Developer Beta Program, finché ci sono spazi liberi.