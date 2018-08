Samsung mostra all'IFA The Wall e le new entry della gamma The Frame

All'IFA di Berlino Samsung ha annunciato anche delle interessanti soluzioni per le aziende ed un nuovo modello della gamma di televisori The Frame, che va ad affiancarsi al modello QLED 8K di cui vi abbiamo parlato qualche ora fa su queste pagine.

La società coreana ha annunciato The Wall, un nuovo schermo a micro LED progettato per le aziende e gli ambienti di visione out-of-home. Caratterizzato da un display a tecnologia self-emitting ed un design modulare, The Wall è personalizzabile a 360° da parte degli utenti, i quali potranno scegliere in massima libertà come integrare lo schermo nei propri spazi.

A fianco di The Wall, Samsung ha anche svelato le new entry della gamma The Frame. Il modello da 49 pollici prevede l'aggiunta della funzionalità Easy Discovery che permette di accedere con facilità ad opere d'arte selezionate, da visualizzare direttamente sullo schermo senza dover cambiare centinaia di opzioni.

L'Art Store di The Frame è in continua espansione ed ora al suo interno figurano oltre 850 opere d'arte di alcune delle più popolari istituzioni artistiche e gallerie d'arte del mondo, tra cui il Museo Statale di Berlino, il Victoria & Albert Museum e la Tate Gallery.

Sulla disponibilità di The Wall e del nuovo The Frame da 49 pollici però non sono disponibili informazioni.