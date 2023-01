Samsung mostra al CES AI Energy: il sistema che riduce i consumi degli elettrodomestici

Al fianco della nuova Samsung SmartThings Station, al CES 2023 di Las Vegas la società coreana ha annunciato le ultime innovazioni per gli elettrodomestici che permettono di risparmiare energia, tagliare i costi e ridurre l’impatto ambientali.

Centrale in questa nuova strategia è SmartThings: con oltre 80 milioni di dispositivi connessi, infatti, la piattaforma ha continuato ad espandersi offrendo nuove possibilità per ridurre l’impronta di carbonio in casa. La modalità AI Energy di SmartThings Energy è più avanzata che mai e supporta più dispositivi e regioni, consentendo di ridurre nel caso dei frigoriferi il consumo del 15%, il 20% per i condizionatori ed il 35% nel caso delle lavatrici su una selezione di cicli.

Samsung ha ottenuto anche la prima certificazione rilasciata dall’EPA per il mass market in merito al sistema di gestione intelligente della batteria. Con questa certificazione vengono premiati gli elettrodomestici smart ed i servizi che gestiscono e comandano i dispositivi connessi, per consentire al consumatore di avere un quadro dei propri consumo andando a stimolare comportamenti più parsimoniosi, ridurre i costi ed agevolare l’adozione di misure che attenuino il peso sulle reti elettriche.

“Le tecnologie in mostra al CES 2023 mettono la sostenibilità al centro della user experience”, afferma Moohyung Lee, Corporate EVP and Head of the R&D Team of the Digital Appliances Business di Samsung Electronics. “Ci siamo posti l’obiettivo ambizioso di diventare il brand di elettrodomestici più efficiente al mondo dal punto di vista energetico e con i nostri prodotti più nuovi e con le partnership recenti porteremo il vivere sostenibile a un numero sempre maggiore di persone e comunità.”