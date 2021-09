Samsung mostra un nuovo display sorprendente: cambia forma e diventa 3D!

Dopo la dimostrazione del display multi-foldable “Flex In & Out”, Samsung ha sorpreso il pubblico confermandosi ancora una volta uno dei principali innovatori dell’industria smartphone. Nelle ultime ore, infatti, è apparso un video riguardante un pannello che può allungarsi e “trasformarsi” diventando 3D.

Il filmato in questione lo trovate allegato a questa notizia e, sebbene la qualità non sia delle migliori, è sufficientemente chiaro il funzionamento di questo prototipo di display. Già nei primi 5 secondi è visibile un movimento del pannello dall’alto verso il basso, dipendente dal contenuto mostrato su schermo. In questo caso si tratta di un video di lava che scorre, con lo schermo che cambierebbe forma a seconda del fluire stesso.

Allo stato attuale è difficile comprendere il funzionamento esatto di questa tecnologia e, trattandosi di un prototipo, le modifiche sono sempre dietro l’angolo. Tuttavia, possiamo già riflettere sull’utilità di tale pannello e le sue possibili applicazioni: su uno smartphone risulta alquanto bizzarra come soluzione, dato che non porterebbe nulla di particolarmente interessante per qualsiasi utilizzo base come la visione di contenuti multimediali, la messaggistica o il gaming.

Nel caso di dispositivi IoT, del settore automotive e dei dispositivi wearable, invece, secondo la stessa Samsung potrebbero esserci delle potenziali applicazioni per questa nuova tecnologia display. Essendo ancora in sviluppo, molto probabilmente ci vorranno ancora diversi anni prima di vedere un suo utilizzo concreto.

Tra le altre novità introdotte di recente da Samsung c’è anche il nuovo sensore ISOCELL HP1 da 200 megapixel dedicato agli smartphone.