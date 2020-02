Samsung mostra il Galaxy Z Flip a sorpresa durante gli Oscar

Sorpresa durante la cerimonia di consegna degli Oscar 2020. Samsung infatti ha deciso di mostrare il nuovo Galaxy Z Flip pieghevole, che sarà annunciato domani durante l'evento Unpacked 2020.

Come si può vedere tramite il filmato presente in calce, lo smartphone della società coreana sarà esattamente come quelli mostrati nei video hands on e fotografie trapelate sul web negli scorsi giorni. Il design sarà radicalmente diverso rispetto al Galaxy Fold dello scorso anno, con cerniera montata orizzontalmente e scocca a conchiglia.

Sulla parte posteriore troveremo un display secondario che lampeggerà per mostrare il nome del mittente delle chiamate ed altre notifiche essenziali. A quanto pare gli utenti saranno anche in grado di rispondere alle telefonate a display chiuso. La breve pubblicità, in cui Samsung dà appuntamento all'evento di domani, mostra anche il Galaxy Z Flip appoggiato sul tavolo con un angolo di 90 gradi per le videochiamate.

Ovviamente Samsung si è semplicemente limitata a mostrare il dispositivo, e non ha diffuso alcuna specifica tecnica. Secondo le indiscrezioni però dovrebbe sfoggiare una batteria da 3.300 mAh e due fotocamere primarie posteriori. Si ipotizza un prezzo di circa 1.400 Dollari, e lancio in programma per il 14 Febbraio prossimo.

Le conferme di rito dovrebbero arrivare domani.