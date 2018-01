Samsung ha mostrato internamente al CES 2018 il Galaxy X

, durante il CES di Las Vegas, ha più volte parlato del, lo smartphone pieghevole di cui abbiamo discusso a lungo su queste pagine.

Secondo quanto trapelato sul web, però, il gigante coreano avrebbe mostrato internamente, nel corso di un evento privato, un prototipo del cellulare pieghevole. La differenza rispetto al Mobile World Congress 2017, nel corso del quale si era già parlato del Galaxy X, sta nel fatto che Samsung avrebbe mostrato un device completamente diverso, ma avrebbe anche richiesto dei feedback per capire l'eventuale impatto che potrebbe avere sul mercato.

Tuttavia, gli ingegneri ancora non avrebbero trovato nessun accordo sulla forma che dovrà avere lo smartphone. Samsung, a tal proposito, avrebbe mostrato due prototipi: uno con schermo ripiegabile con una curva di 1R, ed un altro con una curva di 5R.

Samsung a quanto pare starebbe lavorando su un display pieghevole in grado di supportare il processo 200.000 volte, senza danneggiarsi.

Intorno al Galaxy X vi è un certo dibattito a causa della forma. Secondo molti, infatti, il display dovrebbe includere uno schermo da 7,3 pollici, in grado di fare sia da tablet (quando aperto) che smartphone (quando chiuso). E' chiaro però che un ruolo fondamentale in tutto ciò l'avrà il rapporto schermo-corpo, di cui però ancora non si hanno informazioni.

Anche sul lancio e soprattutto sul prezzo ancora non sono disponibili, almeno al momento, informazioni. Secondo molti la produzione potrebbe cominciare a Marzo.