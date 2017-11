Samsung mostrerà il Galaxy S9 ed S9 Plus al CES di Las Vegas?

A quanto pare, Samsung starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di mostrare la prossima generazione della linea di smartphone Galaxy S al CES di Las Vegas.

L’indiscrezione è il linea con quanto emerso qualche settimana fa, che parlavano di una Samsung pronta ad anticipare la presentazione del cellulare top di gamma per il 2018, la cui linea sarà composta dal Galaxy S9 ed il Galaxy S9 Plus che, evidentemente, faranno la prima apparizione pubblica al Consumer Electronic Show di Las Vegas in programma a Gennaio.

Almeno al momento non sono disponibili molti dettagli su questi nuovi smartphone, e non è nemmeno chiaro che tipo di informazioni saranno rilasciate nel corso della fiera d’elettronica più famosa al mondo, in quanto Samsung avrebbe comunque intenzione di tenere successivamente un evento separato, probabilmente a marzo come fatto per il Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus.

I telefoni, però, a livello estetico dovrebbero essere praticamente identici ai predecessori, ed attualmente sarebbero noti internamente con i nomi in codice Star 1 e Star 2. Gli smartphone porteranno i numeri di modello SM-G960 ed SM-G965. Sia l’S9 che S9 Plus includeranno gli stessi schermi AMOLED da 5,8 e 6,2 pollici dei loro predecessori, ma l’attenzione risulta essere tutta verso il processore. Non si esclude, infatti, l’implementazione di una CPU basata su processo produttivo a 10 nanometri, il che potrebbe essere indicativo della presenza dello Snapdragon 845 di Qualcomm, oltre che di un modello simile della gamma Exynos in alcune regioni.

L’S9 Plus dovrebbe anche includere più RAM, ed una seconda fotocamera posteriore, simile al Note 8. Entrambi i modelli arriveranno con memoria interna da 64 gigabyte, espandibile attraverso microSD. Altrettanto interessante è la presenza del jack da 3,5 millimetri, che secondo Samsung ancora non sarebbe pronto al pensionamento.

Il sensore per le impronte digitali sarà presente sulla scocca posteriore, e dovrebbe esserci anche l’aggiunta di alcuni altoparlanti stereo AKG.

Samsung avrebbe anche intenzione di introdurre una nuova docking station.