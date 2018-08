Samsung MU9000 e MU8000: TV 4K HDR in forte sconto su Amazon

Amazon non è nuova a forti sconti sui TV Samsung, proposti con una certa regolarità ultimamente. Proprio in questo momento sono attive due offerte piuttosto allettanti per chi intende cambiare il proprio televisore, con protagonisti i modelli MU9000 e MU8000.

Non si tratta di TV QLED purtroppo, ma di tradizionali pannelli LCD con retroilluminazione Edge Led con Local dimming. Punto forte dei due modelli è la luminosità di picco, certificata HDR1000, in grado quindi di offrire un HDR decisamente brillante per la fascia di prezzo. Samsung MU8000 è disponibile nella variante flat da 55” al prezzo di 863€, contro i 1799€ del prezzo di listino ufficiale. Decisamente buoni i tempi di risposta, con il pannello che non sale mai sopra i 25 ms con game mode attiva, particolare che rende questo televisore ottimo per il gioco. Pannello che offre anche una profondità di colore a 10 bit.

MU9000 invece è un TV curvo, anche questo proposto nel taglio da 55”. Troviamo un pannello a 10 bit con HDR1000, dotato di tempi di risposta inferiori ai 25 ms. In questo caso il prezzo è di 899€, contro un costo di listino di 1999€.

I due TV si distinguono più per il buon rapporto qualità prezzo che per le loro caratteristiche spinte, del resto stiamo parlando di TV LCD Edge Led ben realizzate ma senza troppe pretese. Il costo scontato tuttavia è allettante, almeno per chi non ha particolari esigenze in termini di qualità.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.