Samsung Music Frame sbarca in Italia sulle Dolomiti, anche l'audio diventa un'opera d'arte

Arte, natura, sport e tecnologia è un connubio difficile da creare. Difficile ma non impossibile, soprattutto se a provarci, e riuscirci, ci sono Samsung, Mini e Burton.

Nella splendida cornice delle Dolomiti, a Madonna di Campiglio, si è appena svolto il Mini Mountain Smash, un evento che è riuscito ad unire tutti questi elementi sotto un unico filone, portando anche per la prima volta in Italia una delle novità più interessanti viste solo al CES, il Samsung Music Frame.

Finora la gamma The Frame era composta unicamente da televisori, Music Frame invece è un prodotto diverso, si tratta di una soundbar celata dietro a un quadro. Visto dal vivo sembra una semplice cornice, da appoggiare su un piano o da appendere su un muro, ma in realtà è un vero e proprio diffusore, con la parte frontale personalizzabile tramite le proprie immagini preferite. Che sia una foto o un dipinto le possibilità sono infinite, al momento dell’ordine basta decidere cosa si vuole mostrare e il gioco è fatto. Questo particolare speaker può funzionare sia in modo indipendente, sia in coppia con altri Music Frame, ma può integrarsi pure con TV e soundbar di Samsung grazie alla tecnologia Q-Symphony, per creare configurazioni sonore davvero particolari. L’arrivo del nuovo membro della gamma The Frame è previsto a breve in Italia, ma non era l’unico prodotto mostrato durante la manifestazione. Nello stand di Samsung erano presenti anche il televisore da esterno The Terrace e il proiettore portatile The Freestyle di seconda generazione, di cui potete leggere la nostra recensione. La tecnologia ha fatto da sfondo alle evoluzioni degli snowboarder, con una vera e propria gara piena di evoluzioni estreme durante il contest slopstyle, in cui atleti e atlete hanno dato prova di abilità e di coraggio, visto il livello di sfida richiesto da questa disciplina. Alla premiazione era presente anche Bruno Marnati, vice presidente di Samsung Italia e a capo della divisione TV, a testimonianza dell’importanza dell’evento. Vista l’alta partecipazione di pubblico anche quest’anno il Mini Mountain Smash è stato un successo, in cui sport, tecnologia e natura hanno trovato un punto d’incontro, insieme a un’atmosfera di festa che ha caratterizzato i tre giorni della manifestazione, che speriamo davvero di poter vedere di nuovo anche il prossimo anno.