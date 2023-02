Samsung al MWC 2023: spazio al futuro con Galaxy S23 e Galaxy Book3 Ultra

Dopo l'arrivo in Italia di Xiaomi 13 a seguito del lancio della versione Global, anche Samsung si sta preparando a mostrare le sue carte per il 2023 direttamente da Barcellona, dov'è attualmente in corso il Mobile World Congress 2023.

Per l'esattezza, il colosso sudcoreano ha preparato uno stand in cui saranno presenti tutte le novità già annunciate per la nuova generazione e le sue più recenti soluzioni tecnologiche per il mercato consumer.

Il riferimento è chiaramente alla famiglia di smartphone della serie Samsung Galaxy S23 annunciati solo qualche settimana fa e che verranno rappresentati per l'occasione dal flagship premium Galaxy S23 Ultra, ma anche al nuovo Samsung Galaxy Book3 Ultra.

Ma non è finita qui, poiché Samsung ha spiegato come il cuore pulsante della sua offerta sia nella cooperazione con altre realtà: la sua presenza, infatti, non si limiterà al settore dedicato al brand, ma sarà presente anche negli stand delle aziende partner nel MWC 2023.

Tra questi non poteva mancare Qualcomm, che ha prodotto il suo Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy" in edizione speciale per Samsung, mentre tra i prodotti che potranno essere ammirati e provati in fiera ci saranno anche i nuovi Galaxy Watch5, pronti a scattare selfie direttamente dal polso, e il pieghevole Fold4, che sarà occupato a mostrare la resistenza del suo vetro ultrasottile in uno stand dedicato di Samsung Display.