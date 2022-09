Samsung nega rumor: non ritornerà sul mercato russo, spazio ai cinesi

Pochi giorni fa un report pubblicato da Reuters ha rilanciato un’indiscrezione relativa al possibile ritorno di Samsung sul mercato russo. Tuttavia, proprio in queste ultime ore lo stesso gigante dell’elettronica ha deciso di fornire una risposta ufficiale specificando che tale evenienza è davvero poco probabile.

Come riportato da Digitimes, dopo la segnalazione originale dal quotidiano russo Izvestia è arrivata la conferma da parte di Samsung: nessuna decisione è stata presa in merito e, anzi, il mercato smartphone russo ora come ora sarebbe meglio lasciarlo alle aziende cinesi in crescita rapida. In precedenza anche nelle nostre pagine abbiamo parlato dell’assalto di Xiaomi e Realme al mercato russo, con l’ovvio intento di sostituire Samsung e Apple dopo il loro abbandono.

La marea non sembra essere dunque destinata a cambiare: la quota cinese delle vendite di smartphone in Russia è in costante aumento e crescerà ancora fino a fine 2022 grazie ai già citati brand Xiaomi, Realme e anche Honor. Mentre questi tre occuperanno i posti più alti nella classifica del settore, la Top 5 verrà con ogni probabilità completata dai resti di Samsung e Apple in attesa della sostituzione con altri brand minori come Tecno, già ora collocata in quarta posizione.

Va anche detto che, nel tentativo di mantenere le importazioni di beni di consumo, lo stesso governo russo ha introdotto una sorta di schema per l’”importazione parallela” di merci come gli smartphone aggirando le sanzioni. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti, anche gli iPhone 14 nonostante tutto potrebbero arrivare nei negozi d’elettronica del paese, seppur a un prezzo sensibilmente maggiorato.

Parlando sempre del marchio asiatico, a quanto pare Samsung sta lavorando su Galaxy A14, A34 e A54.