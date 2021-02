Samsung Neo QLED, la TV migliore di sempre secondo gli esperti

Mostrata per la prima volta al CES 2021 nel corso di un keynote interamente dedicato all'Home Entertainment, la nuova gamma di Smart TV Samsung Neo QLED con tecnologia Quantum Mini LED ha iniziato a riscuotere i primi consensi da parte del pubblico specializzato.

La rivista tedesca specializzata Video ha preso in esame il modello da 75 pollici con risoluzione 8K GQ75QN900A definendolo, senza troppi giri di parole, "la migliore TV di tutti i tempi" con un punteggio di 966 punti nella sua scala interna. Come metro di paragone, la Smart TV QLED di punta di Samsung per il 2020 ha ricevuto 956 punti.

La nuova TV Neo QLED di Samsung ha colpito per l'eccezionale contrasto, l'ottima riproduzione dei neri e l'illuminazione, la cui resa eccezionale è aiutata senza dubbio dalla tecnologia Mini-LED in grado di fornire un Local Dimming preciso e accurato.

Quanto al design e all'innovazione a tutto tondo, anche questi sono aspetti che contribuiscono a rendere il QN900A un pannello superiore alla media e probabilmente il modello di riferimento per le generazioni future.

Il colosso sudcoreano ha annunciato la sua disponibilità in varianti sia di risoluzione, 4K e 8K, che di dimensione, dal più piccolo 55 pollici sino al modello più generoso da 85.

La gamma Samsung Neo QLED vanta tecnologie come la retroilluminazione Mini-LED, l'AMD FreeSync Premium Pro e il pieno supporto all'HDR10+. Il sistema operativo a bordo sarà Tizen OS come per le precedenti generazioni, con la nuova feature Super Ultrawide GameView, pensata per i videogiocatori.

Insieme alla gamma Neo QLED, Samsung ha rinnovato completamente anche la linea Lifestyle, introducendo il nuovo Samsung The Frame 2021.