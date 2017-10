Samsung: nominati i nuovi amministratori delegati di vari rami societari

A margine della conference call tenuta nella serata di ieri per annunciare i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno, ha ufficializzato le nomine dei nuovi responsabili dei vari rami della compagnia, a seguito del vuoto creato dalla condanna del rampollo Jay Y. Lee , dopo le accuse di corruzione.

Le nuove nomine riguardano principalmente tutti i servizi di Samsung. Kim Ki-nami, di 59 anni, è stato nominato a guida della divisione Device Solutions, ovvero quella che produce componenti come le memorie, che ha generato la bellezza di 12,91 miliardi di Dollari di profitti.

Alcuni azionisti però si sono detti preoccupati per questo ramo societario, in quanto convinti che la divisione si concentrerà sulla redditività, ma non sulla quota di mercato.

Altre nomine riguardano Koh Dong-jin, 56enne che si occuperà della divisione IT e Mobile Communications, e Kim Hyun-suk, il quale dirigerà la divisione Consumer Electronics.

I cambiamenti sono effettivi da subito.