Samsung non si ferma: Android 12 arriva su 3 smartphone Galaxy di fascia bassa

La giornata odierna sembra essere ricca di novità per gli smartphone Samsung dato che, oltre al rilascio della patch di luglio 2022 sulla serie Galaxy S22, la casa asiatica ha rilasciato Android 12 con One UI 4.1 su tre smartphone Galaxy A, assieme alla patch di sicurezza di giugno 2022.

Ancora una volta è SamMobile a rendere noto al pubblico il rilascio contemporaneo dell’ultimo major update ad Android 12 per tre dispositivi mobili di fascia bassa. Stiamo parlando, per essere precisi, degli smartphone Galaxy A21s e Galaxy A02s lanciati nel 2020 con Android 10 e Galaxy A03s, arrivato sul mercato nel 2021 con Android 11.

Nello specifico, gli utenti possessori di Galaxy A21s troveranno la versione firmware A217FXXU8DVF6; coloro che hanno accesso al Galaxy A02s troveranno il firmware A025FXXU4CVF4; infine, gli utenti con Galaxy A03s avranno l’update A037FXXU1BVFB. Allo stato attuale l’aggiornamento risulta disponibile in Russia; ciò significa, come ben sanno i lettori più fedeli, che arriverà nelle prossime settimane anche in Italia.

L’aggiornamento in sé migliora le app Samsung di serie come la Galleria, il Calendario e la tastiera, ma aggiunge anche le funzionalità orientate alla privacy implementate direttamente da Big G su Android 12 e nuovi widget di vario tipo. L’update rinnova poi la modalità Picture-in-Picture e introduce i suggerimenti di scrittura basati su Grammarly.

Come sempre, per assicurarvi di accedere il prima possibile all’update ad Android 12 è sufficiente aprire le Impostazioni e visitare la sezione Aggiornamento software. In caso di disponibilità, basterà premere su “Scarica e Installa” per ricevere tutte le ultime novità.

In tutto ciò, anche Samsung Galaxy A32 ha ricevuto l’update di luglio 2022.