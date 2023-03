Samsung, non solo Galaxy S23: leakati modelli e prezzi della linea A del 2023

È passato un mese dal lancio dei Samsung Galaxy S23, i top di gamma del colosso coreano per il 2023. Non crediate però che l'offerta di quest'anno del colosso coreano si esaurisca con la serie Galaxy S: al contrario, pare che gli smartphone della linea Samsung Galaxy A siano a loro volta vicinissimi all'uscita sul mercato.

Il leaker Billbil-kun, infatti, ha riportato su Twitter diverse caratteristiche della lineup Galaxy A del 2023. Innanzitutto, il leaker ha spiegato che essa sarà composta da tre device diversi, ossia i Galaxy A54, Galaxy A34 e Galaxy A14. Ciascuno di questi tre smartphone sarà disponibile in più tagli di RAM e di memoria, mentre Billbil-kun ha leakato anche i prezzi delle diverse varianti dei device, che sono le seguenti:

Samsung Galaxy A54 8/256 GB : 569 Euro

: 569 Euro Samsung Galaxy A54 8/128 GB: 519 Euro

Samsung Galaxy A34 8/256 GB: 499 Euro

Samsung Galaxy A34 8/128 GB: 419 Euro

Samsung Galaxy A14 4/128 GB: 299 Euro

Samsung Galaxy A14 4/64 GB: 249 Euro

Samsung Galaxy A14 4/64 GB 4G: 219 Euro

Ovviamente, trattandosi di prezzi in Euro, possiamo supporre che questi ultimi siano legati alle versioni europee dei tre smartphone. Stupisce il Galaxy A14 4G, soprattutto in un momento storico in cui ormai il 5G ha ampiamente preso il sopravvento: nonostante ciò, ad un prezzo di soli 219 Euro, lo smartphone potrebbe risultare molto interessante per chi desidera un prodotto di fascia bassa senza troppe pretese.

Invece, il device di gran lunga più interessante della lineup è il Samsung Galaxy A54 5G, che dovrebbe avere uno schermo Full HD sAMOLED da 6,4" con risoluzione di 2.340 x 1080 pixel e refresh rate a 120 Hz. Lato tecnico, il device avrà un SoC Exynos 1380, una fotocamera principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 12 MP e una lente macro da 5 MP, accompagnata da una fotocamera frontale da 32 MP. Il dispositivo avrà una batteria da 5.000 mAh con fast charging a 25 W e un rating IP67 contro polvere e acqua.