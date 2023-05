Samsung non passa a Bing: Google resterà il motore di ricerca di default dei Galaxy

Come un fulmine a ciel sereno, ad aprile era emerso che Samsung stava pensando di passare a Bing come motore di ricerca predefinito per gli smartphone della linea Galaxy, sostituendo così Google Search. L'indiscrezione aveva fatto suonare qualche sirena nel quartier generale di Google, ma ora pare che Big G possa tirare un sospiro di sollievo.

Secondo il Wall Street Journal, infatti, Samsung avrebbe sospeso le discussioni interne sul passaggio da Google a Bing. Ciò significa che, almeno per il momento, il colosso sudcoreano avrebbe deciso di rimanere fedele al motore di ricerca di Big G, senza farsi lusingare dall'IA di Microsoft e da Bing AI, nettamente superiore a quella di Google Bard.

Il fatto che Samsung abbia semplicemente "sospeso" la revisione interna del browser di default dei suoi smartphone, comunque, significa che l'azienda potrebbe tornare sui propri passi in futuro, rimettendo a rischio le posizioni consolidate di Google. A pesare sarà sicuramente l'evoluzione dell'IA di Google Bard, dopo le promesse di grandi passi avanti effettuate durante il Google I/O di inizio maggio.

Sfortunatamente, il Wall Street Journal non ha rivelato perché Samsung abbia bloccato la review dei propri browser di default, anche se è possibile che dietro alla decisione del colosso di Suwon ci sia lo zampino di Mountain View (che, lo ricordiamo, detiene gran parte dei servizi Android, e non solo Google Search). D'altro canto, Samsung e Google sono ormai partner strettissime da anni, collaborando non solo sul software, ma anche sull'hardware, come dimostra il fatto che i chip Tensor dei Google Pixel siano realizzati da Samsung e non, per esempio, da Qualcomm.

Ovviamente, resta da considerare il fatto che lo sviluppo dell'IA, se continuerà secondo le impetuose modalità degli ultimi mesi, potrebbe portare infine Samsung a mettere da parte tutte le riserve e a saltare sul "carrozzone" di Bing AI prima che la concorrenza la anticipi. Oppure, ovviamente, potrebbe essere Google a scavalcare Microsoft con un netto miglioramento di Google Bard. Staremo a vedere.