Samsung non è più la più grande produttrice di chip al mondo: clamoroso sorpasso di TSMC

Dopo avervi parlato dei guai legali di Samsung in seguito al data breach degli scorsi mesi, a preoccupare il colosso di Suwon sembrano ora essere i risultati del settore dei semiconduttori e dei chip dell'azienda, che potrebbe perdere il suo primato globale nel terzo trimestre del 2022.

Secondo il Korean Herald, infatti, un calo del 19% delle vendite trimestrali nel terzo trimestre del 2022 potrebbe portare Samsung a diventare la seconda azienda globale per numero di chip prodotti: il gradino più alto del podio del settore dovrebbe essere invece occupato da TSMC. TSMC si è ripresa grazie ai chip a 3 nm, la cui produzione sta procedendo a gonfie vele, con una qualità e una velocità produttiva più elevate rispetto a quelle del colosso coreano.

Le stesse fonti riportano che nel terzo trimestre Samsung farà registrare vendite per un totale di 18,29 miliardi di Dollari, contro i 22,62 miliardi registrati nel secondo trimestre del 2022: in termini percentuali, parliamo di un calo del 19% circa. Al contempo, TSMC dovrebbe annunciare vendite per 20,20 miliardi di Dollari, superando così per introiti il colosso di Suwon.

Vi ricordiamo comunque che Samsung e TSMC si occupano di prodotti diversi nel settore dei semiconduttori: mentre la compagnia taiwanese produce chip di ogni tipo e per una clientela estremamente diversificata, Samsung si occupa perlopiù di memorie DRAM, di SSD e di NAND, che insieme compongono circa il 75% del business della compagnia nel mercato dei chip.

Come vi abbiamo riportato qualche settimana fa, negli ultimi mesi il mercato degli SSD si sta contraendo e lo stesso vale per quello delle RAM: in una situazione simile, l'abbassamento dei prezzi delle componenti potrebbe aver causato ingenti perdite a Samsung, riducendo i ricavi dell'azienda anche a parità di prodotti venduti.