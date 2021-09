Samsung non rinnova il trademark Galaxy Note, è la fine della serie?

Samsung a luglio ha confermato ufficialmente la “pausa” di Galaxy Note per il 2021, scegliendo di puntare sugli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 per confermarli come i migliori foldable sul mercato. Ora, però, nuovi dettagli lasciano pensare che la gamma Galaxy Note potrebbe essere prossima a un addio definitivo.

Stando a quanto scoperto dai colleghi olandesi di GalaxyClub, da sempre interessati a tutto ciò che riguarda gli smartphone Samsung Galaxy, il colosso sudcoreano ha recentemente rinnovato i suoi trademark per serie di dispositivi come Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy M e Galaxy A, ma non per Galaxy Note. Questo lascia pensare che, almeno per un certo periodo di tempo, l’azienda voglia fare a meno di introdurre Galaxy Note 22 nel 2022 o, comunque, qualsiasi Galaxy Note nel corso dei prossimi anni.

Si tratta di un addio definitivo? Le intenzioni di Samsung sembrano ben chiare: concentrarsi sui pieghevoli Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip così da renderli non solo più performanti e sicuri, ma possibilmente anche più economici. Così facendo, il portfolio del brand sarebbe ben suddiviso nei modelli entry-level e medio gamma Galaxy M e Galaxy A, seguiti dai top di gamma tradizionali Galaxy S e dai top di gamma pieghevoli Galaxy Z, offrendo formati differenti per soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente.

Come se non bastasse, la registrazione dei trademark può anche riguardare nomi che non verranno utilizzati. I diritti rinnovati recentemente, inoltre, riguardano il mercato domestico della Corea del Sud, mentre in Europa non c’è ancora alcuna notizia a tal proposito. In altre parole, allo stato attuale non sembra trattarsi di un addio definitivo, piuttosto di una semplice pausa.

Nel frattempo, Samsung ha mostrato il suo primo “foldable a S”, un display OLED multi-foldable “Flex In & Out” da 7,2 pollici.