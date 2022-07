Samsung non rinuncia ai Galaxy FE: nel 2023 torneranno con il Galaxy S23 FE

E’ ormai acclarato da diverse settimane che Samsung ha cancellato il Galaxy S22 FE e nel 2022 non arriverà la Fan Edition della serie di smartphone di punta. La decisione è stata presa per spingere le vendite e soddisfare la domanda del Galaxy S22 Ultra, ma la cancellazione non è definitiva.

Secondo quanto riferito da SamMobile, infatti, Samsung intende riproporre la lineup il prossimo anno con il Galaxy S23 FE.

Un rapporto proveniente dalla Corea del Sud infatti afferma che il colosso locale nel 2023 proporrà ai propri clienti la Fan Edition del Galaxy S23, e mira a spedire 3 milioni di unità dal lancio, che dovrebbe avvenire come sempre nella seconda metà dell’anno.

Chiaramente, mancando ancora tanto al reveal ufficiale, non è da escludere che i piani possano cambiare. Centrale sarà anche la situazione della catena di approvvigionamento. come abbiamo avuto modo di spiegare, la scelta di cancellare il Galaxy S22 FE è legata alla mancanza di chip ed alla necessità di soddisfare la domanda per il Galaxy S22 Ultra.

Nel frattempo, sempre dal fronte Samsung, qualche istante fa sono arrivate le prime conferme dell’evento Unpacked del 10 Agosto 2022, nel corso del quale dovrebbero essere presentati i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.