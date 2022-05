Samsung, le novità della Display Week: schermi arrotolabili e pieghevoli con tre display

Vi ricordati i bizzarri concept di smartphone pieghevoli di Samsung presentati al CES 2022? Bene, perché pare che Samsung abbia mostrato altri prototipi di dispositivi foldable nel corso della Display Week 2022: tra questi troviamo dispositivi già noti, come il Flex G e il Flex S, ma anche qualche novità assoluta.

Nello specifico, Samsung ha presentato ben sette nuovi smartphone pieghevoli alla Display Week 2022. Tutti i dispositivi sono ovviamente dei semplici concept pensati per mostrare la qualità degli schermi dell'azienda coreana, e non è detto che verranno trasformati a breve o in futuro in prodotti commercializzabili.

Iniziamo con i device già visti al CES, ovvero Samsung Flex Note, Flex G e Flex S. Flex Note, come vi abbiamo già raccontato, è un vero e proprio laptop pieghevole, ovvero un ibrido tra un portatile ed un tablet con uno schermo che può essere piegato fino a 90 gradi, utilizzando la metà inferiore come una tastiera o un trackpad. Flex G e Flex S, invece, sono due smartphone pieghevoli con tre schermi: la differenza tra l'uno e l'altro è che Flex G è più complesso, dal momento che le sue cerniere permettono di piegare gli schermi sia all'interno che all'esterno.

Tra le novità assolute assolute, invece, troviamo Samsung Flex Bar e Flex Square, due concept che estremizzano l'idea alla base rispettivamente dei Galaxy Z Flip e dei Galaxy Z Fold. Il primo, infatti, è uno smartphone clamshell dotato di uno schermo estremamente alto, mentre il secondo è un pieghevole di forma quadrata.

Samsung ha poi presentato il suo primo smartphone "rollable", Samsung Flex Roll, che permette di "ritrarre" lo schermo all'interno del telefono quando questo non viene utilizzato. Infine, il dispositivo più interessante tra quelli mostrati dal colosso coreano è Samsung Flex Slide, che potrebbe essere un prototipo in fase già piuttosto avanzata del misterioso Samsung N4, il cui lancio potrebbe avvenire già quest'anno.