Samsung, la nuova interfaccia One UI 2.5 arriverà in tutti questi dispositivi

Nelle ultime giornate in Europa è iniziato il roll out della nuova interfaccia One UI 2.5 di casa Samsung, in arrivo in molti dispositivi dell’azienda sudcoreana: non saranno infatti soltanto i nuovi smartphone Galaxy Note 20 e i tablet Galaxy Tab S7 presentati ad Unpacked ad averla in dotazione, ma anche diversi prodotti più “vecchi”: ecco quali.

Stando a quanto comunicato da Samsung, nelle prossime settimane l’aggiornamento numero G98XBXXU4BTH5 porterà l’interfaccia One UI 2.5 sia alla serie Galaxy S20, compresi dunque S20+ e S20 Ultra, sia ai seguenti dispositivi in Spagna, Italia, Portogallo, Ungheria, Germania e altri paesi europei, anche se magari con qualche funzione in meno a causa di limitazioni hardware:

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S10/S10 5G

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 lite

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10/Note 10 5G

Samsung Galaxy Note 10+/Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10 lite

Samsung Galaxy Z Flip/Z Flip 5G

Samsung Galaxy Fold/Fold 5G

L’update basato su Android 10 porterà alcune feature della serie Galaxy Note 20, che di recente è stata protagonista di parecchie segnalazioni per problemi con la fotocamera, anche negli smartphone già presenti sul mercato da diverso tempo, come le migliorie alla modalità Pro Video, modifiche a Single Take, Wireless DeX e tanto altro ancora.