Samsung: nuova TV Micro LED in arrivo al CES di Las Vegas?

A quanto pare, Samsung Electronics avrebbe intenzione di svelare al CES di Las Vegas, in programma il prossimo mese di Gennaio nella città americana, un nuovo televisore basato sulla tecnologia a Micro LED.

A riferirlo ZDNet Korea, secondo cui l'offerta top di gamma sarà composta da una televisione da 150 pollici, che sarà disponibile solo a partire dall'anno successivo, quindi nel 2019.

Si tratterà di una tecnologia simile a quella applicata per gli schermi LED in 4K per i cinema, seppur in scala inferiore, ma il modello sarà comunque destinato al mercato home theater, quindi è facile intuire un prezzo non estremamente accessibile.

La tecnologia LED sta registrando sempre più interesse da parte dei produttori, come confermato da alcuni rumor secondo cui anche Apple starebbe collaborando con il gigante del Taiwan, TSMC, sullo sviluppo di display a micro LED.

La sfida però non è facile, dal momento che i display a Micro LED hanno LED inferiori a 100 micrometri, ed ogni chip agisce come un singolo pixel. Il tutto si traduce in un minor assorbimento di energie, e la totale assenza di problemi di burn-in come quelli segnalati sugli schermi OLED. Inoltre, se viene utilizzato un substrato di plastica, può anche essere usato per gli schermi flessibili, che a quanto pare rappresentano la nuova frontiera dell'innovazione anche per gli smartphone.

Un portavoce di Samsung, però, incalzato dai redattori di ZNET sulla questione, non ha diffuso alcuna indicazione a riguardo.