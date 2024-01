Samsung, le nuove DRAM LLW sono il futuro? Più potenza e meno consumi

Mentre le novità Samsung al CES 2024 stupiscono i videogiocatori, con schermi trasparenti e monitor capaci di passare dal 2D al 3D, il colosso coreano ha annunciato anche un'altra grossa novità lato hardware. Samsung sta infatti sviluppando le DRAM LLW, una nuova generazione di memorie RAM che puntano a rivoluzionare il settore.

Come spiega una press release di Samsung, le DRAM Low Latency Wide I/O, o LLW DRAM, sono delle memorie che garantiscono un bandwidth estremamente elevato, una latenza ridotta e dei consumi energetici ai minimi. Queste memorie sono state pensate per gli applicativi client legati all'IA, e in particolare per quei dispositivi che devono ospitare dei LLM on-device ed eseguire un gran numero di operazioni contemporanee con essi.

Come spiega il nome, le memorie LLW di Samsung sono delle RAM a bassi consumi e alte prestazioni, con una latenza minima e un bandwidth pari a 128 GB/s per modulo: si tratta dello stesso bandwidth offerto da una memoria DDR5-8000 a 128-bit. I consumi delle memorie dovrebbero essere pari a 1.2 pJ/bit, anche se Samsung non si è ulteriormente sbilanciata su di essi.

Le DRAM LLW sono l'evoluzione delle RAM GDDR6W, che presentano diverse tecnologie simili a quelle implementate sulle memorie di nuova generazione: per fare un confronto, però, vi ricordiamo che le memorie GDDR6W di Samsung sono state prodotte nel 2021 per la prima volta, mentre la finalizzazione del loro sviluppo è avvenuta solo nel 2022. Le RAM GDDR6W, al momento, sono pensate per server IA e acceleratori hardware, mentre la loro implementazione sui dispositivi client va ancora a rilento.

Al contrario, le DRAM LLW dovrebbero arrivare anzitutto su dispositivi commerciali come laptop e altri device che potrebbero trarre uso da memorie ultra-rapide per l'IA: se consideriamo che i primi PC per l'IA sono già in arrivo, è possibile che l'implementazione su larga scala delle nuove memorie del colosso coreano non si faccia attendere troppo a lungo.