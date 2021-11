Samsung: ecco le nuove DRAM LPDDR5X, saranno usate anche per IA e Metaverso

Samsung si sta preparando alla presentazione dei nuovi chipset Exynos 2200, fissata per il 19 novembre. Intanto, però, l'azienda ha annunciato le sue più recenti DRAM LPDDR5X: Samsung è la prima azienda nel comparto tecnologico a sviluppare le nuove RAM, che sono sia più veloci che più efficienti rispetto a quelle della scorsa generazione.

Le nuove DRAM di Samsung sono le prime dell'azienda coreana ad adottare il processo produttivo a 14 nm, e si tratta di DRAM Low Power Double Data Rate 5X (LPDDR5X) a 16 Gigabit che verranno inserite nei prossimi smartphone flagship dell'azienda, il cui lancio è fissato per il prossimo anno: le nuove RAM non saranno montate sui Galaxy S22, la cui produzione è già iniziata, ma potrebbero trovare spazio sui prossimi device foldable dell'azienda.

Accanto agli smartphone, le DRAM di nuova generazione saranno utilizzate in applicazioni di elaborazione dati ad alta velocità, come il 5G, l'Intelligenza Artificiale e persino il Metaverso. Secondo SangJoon Hwang, il Direttore del Samsung DRAM Design Team e Vicepresidente dell'azienda, "Negli ultimi anni, i segmenti di mercato iperconnessi come l'IA, la Realtà Aumentata e il metaverso, che richiedono hardware di data processing estremamente rapidi e su larga scala, si sono espansi molto rapidamente".

Stando alle parole di Hwang, "Le nostre memorie LPDDR5X amplieranno l'uso delle memorie dalle alte performance e dal basso consumo energetico anche fuori dal campo degli smartphone, soprattutto nel campo delle applicazioni basate sull'IA". Le nuove DRAM di Samsung, infatti avranno una velocità pari al 130% di quella delle RAM precedenti e consumeranno il 20% in meno di energia elettrica.