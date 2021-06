Samsung, il nuovo Exynos con grafica AMD RDNA2 arriverà anche su altri smartphone?

Mentre attendiamo la presentazione ufficiale del SoC Samsung Exynos con GPU AMD RDNA2 per smartphone, emergono nuovi interessanti dettagli su quella che potrebbe essere la politica di distribuzione del nuovo chip.

Stando a quanto affermato dal tipster Arsenal e riportato dalla fonte, Samsung starebbe pianificando di non limitare la sua implementazione ai soli smartphone della Serie Galaxy bensì di concederne l'utilizzo anche ad altri produttori.

Come già successo in passato, il primo produttore a beneficiare del nuovo SoC Samsung potrebbe essere Vivo, ma non è escluso che il colosso sudcoreano possa stringere accordi commerciali anche con altre compagnie.

Vale la pena ricordare che, secondo le ultime indiscrezioni, sia il prossimo Snapdragon 895 che l'Exynos 2200 dovrebbero poggiarsi sul nodo a 4nm di Samsung. Già quest'anno Samsung è riuscita a competere con successo con la rivale Qualcomm grazie a un chip, l'Exynos 2100, in linea con le prestazioni dell'888 su tutto tranne che per il comparto grafico.

Non ci resta che attendere di scoprire se l'architettura AMD RDNA2 sarà in grado di far compiere a Samsung quel salto di qualità che si preannuncia corposo, rispetto alla GPU Mali dell'attuale top di gamma Samsung Galaxy S21 Ultra. A tal proposito, le ultime indiscrezioni parlano di un incremento prestazionale del 30% con la nuova grafica AMD.