Samsung, ecco il nuovo Galaxy M11: batteria da 5000 mAh e tripla fotocamera a 169 Euro

Samsung annuncia oggi il lancio del nuovo Samsung Galaxy M11, la new entry della gamma Galaxy M che sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni sullo shop ufficiale di Samsung e su Amazon al prezzo di 169,90 Euro. Vediamo le specifiche tecniche.

Scheda tecnica Samsung Galaxy M11

Display : Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione di 720x1560 pixel;

: Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione di 720x1560 pixel; Fotocamera posteriore : 13 megapixel f/1.8 + ultra grandangolare da 5 megapixel f/2.2 + profondità da 2 megapixel f/2.4;

: 13 megapixel f/1.8 + ultra grandangolare da 5 megapixel f/2.2 + profondità da 2 megapixel f/2.4; Fotocamera frontale : 8 megapixel f/2.0;

: 8 megapixel f/2.0; Memoria : 32 gigabyte di archiviazione espandibile fino a 512GB attraverso lo slot microSD;

: 32 gigabyte di archiviazione espandibile fino a 512GB attraverso lo slot microSD; Batteria : 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W;

: 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W; Processore: Octa-core Qualcomm SDM450-F01 da 1,8 GHz.

A ciò si aggiunge un lettore per le impronte digitali posteriore ed un sistema di riconoscimento del viso, che garantisce maggiore sicurezza. Per quanto riguarda le alre funzionalità, a livello fotografico citiamo la funzione Fuoco Live che permette di far risaltare i soggetti presenti nelle foto, ma sono anche disponibili tanti elementi grafici, filtri e sticker AR basati sul riconoscimento facciale.

Presente anche il supporto Dolby Atmos, che garantisce un'esperienza coinvolgente durante la riproduzione dei filmati.

La data di disponibilità precisa del Samsung Galaxy M11 ancora non è stata annunciata, e Samsung si è limitata ad affermare che arriverà nei negozi ad Ottobre.