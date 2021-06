Samsung, un nuovo smartphone economico con chip Snapdragon 888? Ecco cosa sappiamo

In attesa di scoprire quando e su quali dispositivi arriverà il SoC Exynos con GPU AMD RDNA2, arrivano nuove indiscrezioni su un possibile re della fascia media attualmente in cantiere nei laboratori del colosso sudcoreano.

Un nuovo smartphone economico che, a questo punto, potrebbe rappresentare un approccio inedito per Samsung, ovvero quello delle prestazioni prima di tutto. I misteriosi benchmark apparsi in rete del resto parlano chiaro.

Il soggetto delle immagini è il nuovo Samsung Galaxy M52 5G, nascosto dietro il nome SM-M526BR. Ciò che cattura maggiormente la nostra attenzione però è la presenza della piattaforma lahaina, nome in codice del SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Una notizia talmente clamorosa che bisogna usare tutta la cautela del caso. Come suggerito anche dalla fonte, nelle schermate c'è obiettivamente qualcosa di strano. Il SoC Snapdragon 888 viene presentato con due Cluster con CPU a 4 Core. Per i più informati, il campanellino d'allarme sarà già suonato. Questo chip infatti normalmente ha una configurazione CPU con 1 + 3 + 4 Core dove quel Core singolo è rappresentato dal Cortex-X1 ad altissime prestazioni, affiancato da 3 Core Cortex-A78 e quattro Cortex-A55.

Che si tratti di un fotomontaggio dunque? Oppure Samsung, che ha offerto il suo nodo a 5 nanometri per la produzione dello Snapdragon 888, è riuscita in qualche modo a ottenere un chip "modificato"? Questi sono solo alcuni dei dubbi presentati dai ragazzi di GalaxyClub. Come al solito, per avere una reale risposta dovremo aspettare la presentazione ufficiale del Galaxy M52 5G che potrebbe arrivare, come mercato iniziale, proprio in Europa.



Per sapere come si comporta questo incredibile chip di nuova generazione, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro confronto fra le due versioni del Samsung Galaxy S21.