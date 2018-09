Samsung: il nuovo TV 8K QLED Q900R, il TV The Wall Mirco LED e i monitor Gaming CJG5

All'IFA di Berlino è ufficialmente iniziata l'era dell'8K, anche grazie al nuovo televisore QLED Q900R di Samsung, che ha incantato il pubblico ed i presenti alla fiera tedesca che si conclude domani.

Un televisore che mira a colmare il vuoto di contenuti in 8K nativi attraverso un processore in grado di effettuare l'upscaling dei contenuti in tempo reale, per sfruttare al massimo tutti i pixel offerti dal pannello.

E' stata l'occasione per vedere da vicino anche il televisore modulare a Micro LED The Wall, di cui vi avevamo già parlato in precedenza e che va ad affiancarsi alle new entry della gamma The Frame. Chiaramente Samsung ha anche mostrato i monitor Gaming CJG5, disponibili nelle varianti da 27 e 32 pollici con refresh rate di 144 Hz. Interessante il focus sul contrasto, i cui dati sono possibili grazie al pannello utilizzato dal produttore.

Direttamente dall'IFA di Berlino, ci giunge il filmato che vi proponiamo in apertura, girato dal nostro responsabile editoriale Alessio Ferraiuolo che ha avuto modo di vedere da vicino i prodotti.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al nostro articolo dedicato sul Q900R.

