Samsung, nuovo Unpacked il 23 Settembre: arriva l'S20 Fan Edition

A poco più di un mese dell'Unpacked del 5 Agosto, Samsung è pronta a tornare sul palco per un nuovo evento. Il colosso coreano ha infatti annunciato che il prossimo 23 Settembre terrà un "Galaxy Unpacked for Every Fan", nel corso del quale dovrebbe annunciare una nuova variante del Galaxy S20.

Negli inviti diffusi alla stampa ovviamente Samsung non ha specificato cosa verrà mostrato, ma proprio il claim lascia intendere che si tratterà del Galaxy S20 FE trapelato giusto qualche ora fa e di cui si parla sul web già da tempo, in quanto dovrebbe essere il modello più economico dell'intera lineup.

Secondo quanto riferito da vari leaker, il dispositivo dovrebbe includere uno schermo da 6,4 pollici, mentre la scocca posteriore dovrebbe essere opaca o in plastica satinata. Anche a livello fotografico saranno introdotte delle modifiche rispetto agli altri modelli e gli utenti si troveranno di fronte a fotocamere di fascia bassa, mentre la batteria a quanto pare sarà da 4.500 mAh.

L'evento sarà trasmesso ovviamente in streaming sui canali ufficiali di Samsung a partire dalle ore 16:00 italiane.

Insomma, al keynote Apple del 15 Settembre si aggiunge un altro appuntamento da cerchiare sul calendario. Vedremo cosa ha in serbo Samsung per i propri fan. Cosa vi aspettate?