Samsung, nuovo Unpacked il 28 Aprile: arriva il "Galaxy più potente"

Dopo l'evento Apple del 20 Aprile, si aggiunge un altro appuntamento al calendario tech dei prossimi giorni. Samsung infatti ha diffuso gli inviti per l'Unpacked che si terrà il prossimo 28 Aprile alle ore 16 italiane.

Nel video invito, che proponiamo come sempre in apertura, Samsung fa menzione al "Galaxy più potente" e stuzzica l'attenzione e curiosità degli utenti con una scatola blu brillante. Nel trailer viene mostrato anche un misterioso dispositivo Galaxy imballato in una scatola ed inviato ad un utente.

L'obiettivo è dare la sensazione di trovarsi di fronte ad un dispositivo estremamente potente, ed ovviamente come sempre sono tanti i rumor ed indiscrezioni che hanno fatto capolino sul web. In molti sostengono che potrebbe trattarsi di un nuovo tablet di fascia alta, altri di uno smartphone di punta (ma è improbabile visto che i Galaxy S21 sono stati presenti da poco). Più precisamente, i colleghi di SamMobile ritengono che la società stia semplicemente parlando della prossima generazione di laptop: Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360.

Il blog informato sul mondo Samsung sostiene che il Galaxy Book Go dovrebbe essere un laptop con processore Snapdragon 8cx/7c di nuova generazione, connettività LTE integrata, con display Full HD da 14 pollici, 4 o 8 gigabyte di RAM a seconda della versione scelta, e memoria interna da 128 o 256 gigabyte, con slot per le schede microSD. La tastiera dovrebbe invece essere retroilluminata e dovrebbe presentare un paio di porte USB-C con ricarica da 34,5W.

I Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 saranno invece dotati di processori Intel Core di undicesima generazione, display touchscreen OLED con refresh rate di 90Hz, S-Pen e connettività 4G/5G. Nei negozi arriveranno due varianti, con schermi da 13,3 e 15,6 pollici, mentre la RAM dovrebbe essere LPDDR4X. L'archiviazione sarà SSD, ma è conferamta anche la presenza di porte Thunderbolt 4.