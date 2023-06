Samsung Odissey OLED G9 ufficiale in Italia: tra Dual QHD e upscaling IA

Sono giornate infuocate per gli appassionati di videogiochi: basti pensare agli eventi della Summer of Games 2023. Potevano dunque mancare annunci importanti in campo hardware? Ovviamente no e infatti siamo qui a fare riferimento all'arrivo in Italia del monitor da gaming Samsung Odissey OLED G9, che punta direttamente ai vertici del mercato.

Le specifiche di questa soluzione descrivono d'altronde quello che di fatto rappresenta il primo monitor OLED Dual QHD al mondo dotato di upscaling AI e di un response rate di 0,03 ms (GtG). Il modello coinvolto è individuato dalla sigla G95SC e presenta un pannello con diagonale di 49 pollici, una curvatura di 1800R e un refresh rate di 240 Hz.

Per quel che riguarda invece la risoluzione, è una prima assoluta che un monitor OLED riesca a raggiungere la cosiddetta Dual Quad High Definition (DQHD o Dual QHD, ovvero 5120 x 1440 pixel). Da non sottovalutare poi l'ampio rapporto 32:9, che secondo quanto descritto da Samsung consente una riproduzione di immagini equivalente a due schermi QHD affiancati. D'altronde, non manca una funzione Multi View, pensata per consentire il gaming su due finestre contemporaneamente senza dover ricorrere a una configurazione con più monitor.

A completare la scheda tecnica di Samsung Odissey OLED G9 ci pensano poi un processore Neo Quantum Processor Pro (con tanto di algoritmo di deep learning che analizza le immagini ed esegue l'upscaling, così da migliorare anche luminosità e contrasto), AMD FreeSync Premium Pro, altoparlanti stereo, Samsung Gaming Hub, app per Smart TV, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, Micro HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e Auto Source Switch+. A livello di design, troviamo invece un'elegante cornice metallica e un supporto regolabile in altezza (HAS), mentre sul retro risultano immancabili CoreSync e Core Lighting+, per una tecnologia di illuminazione avanzata che si abbina ai colori presenti a schermo.

Il modello G95SC è già disponibile in preordine a un prezzo di 2.199 euro mediante il portale ufficiale di Samsung, in cui potete trovare maggiori dettagli sul prodotto. Dal 12 giugno al 2 luglio 2023, preordinando su Samsung.com Odyssey OLED G9, sarà possibile ricevere in regalo uno smartphone Galaxy S22 da 128GB, aderendo all'operazione premi su Samsung Members.

Per il resto, da notare il fatto che esiste anche il modello G93SC, che rappresenta una soluzione senza Gaming Hub o Smart TV. Questa variante sarà disponibile a livello globale a partire dal terzo trimestre del 2023.