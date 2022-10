Samsung Odyssey Ark, il gigantesco monitor curvo "verticale" alla prova!

Dopo i primi reveal in contesto fieristico, finalmente il nuovo mastodonte di casa Samsung è arrivato sul mercato e abbiamo avuto modo di metterci le mani sopra per qualche settimana. Lo abbiamo studiato per bene nel nostro speciale su Odyssey Ark, ma siamo pronti per un'opinione nel merito!

Nel video che troverete in apertura, infatti, sarà il nostro Riccardo a raccontarvi per filo e per segno la sua esperienza in redazione con il nuovo, maestoso monitor Quantum Mini-LED da 55 pollici di Samsung, che tra le altre cose vanta una generosa curvatura 1000R e la possibilità di utilizzarlo nella cosiddetta Cockpit Mode di Odyssey Ark.

Avvolgente e contrastato, il pannello scelto da Samsung consente di giocare a risoluzione nativa 2160p con un Refresh Rate fino a 165 Hz, per un tempo di risposta di 1 ms GTG.

Alla base troviamo la tecnologia Quantum Matrix, in tandem con un'elaborazione sulla scala dei grigi a 14-bit, che consentono di ottenere una precisione incredibile nella riproduzione dei contenuti. Il contrasto è di 1.000.000:1, mentre a bordo trovano posto la tecnologia Quantum HDR 2000 e il supporto all'HDR10+. Immancabili, trattandosi di un monitor da gaming (seppur di tali dimensioni), la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, nonché le funzionalità smart di Samsung, incluso il nuovissimo Gaming Hub, centro nevralgico della vita videoludica del colosso sudcoreano, dove potrete trovare in una sola schermata tutti i principali servizi di cloud gaming con supporto nativo direttamente dal monitor e gli input di console e PC da gioco.

Insomma, tantissima la carne al fuoco per un monitor che non mancherà di stupire. Buona visione!