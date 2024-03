Samsung Odyssey G3 da 24 pollici a MENO DI 150 EURO su Amazon

Dopo aver riportato lo sconto sul monitor curvo da gaming Samsung Odyssey G5, restiamo nello stesso ambito per riportare un’offerta molto interessante su un altro monitor della società coreana.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA



Si tratta dell’Odyssey G3 da 24 pollici, che viene proposto al prezzo di 139,90 Euro, 30 Euro in meno rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente, pari a 169,90 Euro, ma anche più basso se si confronta con il prezzo mediano di 192,35 Euro.

A livello tecnico, il monitor flat ha una risoluzione di 1920x1080 pixel, refresh rate di 144Hz con tempo di risposta di 1ms, include il supporto FreeSync Premium, la modalità eye Saver ed un ingresso HDMI e DisplayPort.

Amazon garantisce la consegna per il 5 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio.

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.