Samsung Odyssey G7: tra i MIGLIORI 4K per il gaming a un PREZZO ECCEZIONALE

Meno di 500€ per un monitor con risoluzione 4K, 144 Hz, IPS e un corredo tecnologico da primo della classe. Oggi Amazon ci fa un regalo da segnare sul calendario, e lo fa proponendo il Samsung Odyssey G7, uno dei migliori prodotti della categoria, ad un prezzo molto interessante.

Al contempo, il colosso coreano continua a lavorare duramente in ambito monitor da gaming, con i Samsung QD-OLED presentati al CES di Las Vegas. In questo caso serviranno meno di 500€ per portarvi a casa un pannello di pregevole fattura, dotato di risoluzione 4K, diagonale da 28" - quindi un rapporto risoluzione-dimensioni eccellente - HDR 400 e tecnologia IPS. In altre parole, il compagno perfetto per intense sessioni di gaming, che esso sia competitivo o in single player, godendo della migliore grafica che il mercato ha da offrire.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Se non bastasse, il modello di Samsung offre la tecnologia FreeSync Premium Pro, con un tempo di risposta di 1ms. Numeri eccellenti che vanno a dare forma ad un pannello da sogno, adatto a qualsiasi esigenza. Inoltre, la piattaforma smart vi consentirà di godere appieno dei servizi di streaming tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e tanto altro.

