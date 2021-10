Samsung Odyssey G7 e G9: ne parliamo nel nostro nuovo video

Sul gradino più elevato dell'offerta sui monitor da gaming, un posto molto particolare lo occupano senza dubbio i pannelli prodotti da Samsung per la gamma Odyssey, approdata sul mercato da pochi anni ma entrata prepotentemente nel cuore degli appassionati.

Tantissimi appassionati avranno già avuto modo di apprezzare la qualità e solidità costruttiva di queste soluzioni. Recentemente abbiamo fatto il punto della situazione nel nostro speciale sui monitor Samsung Odyssey G3 e G5, tasselli fondamentali per chi si affaccia al gaming con configurazioni budget o di fascia media.

Al top della gamma troviamo invece i modelli G7 e G9, particolarmente votati a un tipo di gaming opposto, tra refresh rate elevato, pannelli VA di qualità superiore con tecnologia QLED e, recentemente, anche NeoQLED, oltre alle ottime varianti Super Ultrawide con curvatura 1000R, che consentono di ridurre drasticamente gli angoli ciechi della visuale.

Abbiamo voluto raccontare il nostro parere nel nuovo video che trovate in apertura e sul canale YouTube di Everyeye. Come di consueto, suggeriamo di dare un'occhiata anche al nostro approfondimento testuale sugli Odyssey G7 e G9, dove partiamo con il modello G70A con pannello flat da 28 pollici per arrivare sino all'Odyssey Neo G9 da 49 pollici, il "mastodonte" di Samsung con tecnologia Quantum Mini LED e Quantum HDR2000.