Samsung Odyssey, monitor da gaming dal G3 al G9 Neo in offerta su Amazon

Dopo aver dato un'occhiata alla nuova proposta TUF nella recensione del monitor TUF VG28UQL1A, che si è dimostrato un hub perfetto per console di nuova generazione, torniamo a scavare nel mondo dei pannelli da gaming per alcune interessanti offerte presenti su Amazon.

Infatti, sul noto portale ecommerce è apparsa una ricca collezione di monitor Samsung della serie Odyssey che vanno a coprire praticamente tutta la gamma, dal G3 al Neo G9:

Samsung Odyssey G3 S24 - 24 pollici Flat VA FullHD a 144 Hz - 189,90 euro invece di 269;

Samsung Odyssey G3 S27 - 27 pollici Flat VA FullHD a 144 Hz - 219,90 euro invece di 309;

Samsung Odyssey G5 C27 - 27 pollici Curvo VA 1440p HDR10 a 144 Hz - 269,90 euro invece di 334;

- 27 pollici Curvo VA 1440p HDR10 a 144 Hz - 269,90 euro invece di 334; Samsung Odyssey G5 C34 - 34 pollici UltraWide VA 1440p HDR10 a 165 Hz - 429 euro invece di 579;

Samsung Odyssey G7 S28 - 28 pollici Flat IPS HDR 4K a 144 Hz - 699 euro invece di 879;

Samsung Odyssey Neo G9 S49 - 49 pollici Super UltraWide Mini LED HDR2000 1440p a 240 Hz - 1.929 euro invece di 2.021,36.

Come avrete potuto notare, ci sono alternative davvero per tutti i gusti, con sconti dal 5% al 29%. Per saperne qualcosa in più sulle caratteristiche della gamma, suggeriamo di dare uno sguardo al nostro speciale sui Samsung Odyssey G7 e G9.