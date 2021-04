Samsung, quante offerte esclusive Supercharge: occhio ai codici sconto!

In seguito alle anticipazioni di qualche giorno fa, Samsung ha ufficialmente lanciato l'iniziativa promozionale "Supercharge", che mette in offerta parecchi prodotti della sua lineup. C'è un po' di tutto, dai televisori QLED agli smartphone.

In particolare, come potete vedere sul sito Web ufficiale dell'azienda sudcoreana, fino al 2 maggio 2021 saranno attivi diversi sconti. Più precisamente, sono disponibili diversi bundle che offrono più dispositivi a prezzi inferiori al solito. Per farvi un esempio concreto, acquistando un TV Neo QLED è possibile ottenere il 15% di sconto su Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Fold o Samsung Galaxy Tab S7/S7+. Le combinazioni disponibili sono molte, quindi vi invitiamo a consultare il succitato portale ufficiale per maggiori informazioni.

In ogni caso, risulta interessante dare un'occhiata ai codici sconto attivi sui singoli prodotti. Infatti, acquistando un Samsung Galaxy S21 e utilizzando il codice PROMOS21 è possibile risparmiare 150 euro con voucher. Comprando, invece, un Samsung Galaxy S20 FE e sfruttando il codice GALAXYS150 si possono ottenere 150 euro di sconto con voucher. C'è poi BUDS50, codice da utilizzare per risparmiare 50 euro su Samsung Galaxy Buds Pro o Samsung Galaxy Buds Live.

Ovviamente quelle citate sono solamente alcune delle iniziative promozionali lanciate dalla società sudcoreana in occasione dell'evento. Insomma, le offerte "Supercharge" avviate da Samsung potrebbero effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.