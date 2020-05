Samsung, al via le offerte per la Festa della Mamma: sconti su smartphone, TV e tablet

Samsung ha deciso di celebrare la Festa della Mamma con una serie di promozioni riguardanti i prodotti del proprio ecosistema. Gli sconti sono accessibili attraverso la pagina dedicata sul Samsung Shop, e scadranno il 10 Maggio.

Tra i prodotti della linea Galaxy in offerta troviamo il Galaxy Note10 Lite a 599 Euro, rispetto ai 629 Euro di listino, ma anche il Galaxy A71 a 449 Euro ed il Galaxy S10 Lite a 639 Euro. Per quanto concerne i tablet, invece, il Galaxy Tab S5e da 10,5 pollici WiFi + LTE è disponibile a 479 Euro, per un risparmio di 30 Euro, mentre la variante WiFi Only passa a 409 Euro.

In offerta però troviamo anche vari smartwatch: il Galaxy Watch Active2 con cassa da 44mm e cinturino Stainless Steel può essere acquistato a 399 Euro, mentre il modello con cinturino in alluminio è disponibile a 299 Euro.

A livello di TV, invece, il The Frame 4K da 43 pollici del 2019 con cornice è disponibile a soli 738 Euro al posto di 1.198 euro. Tra gli altri televisori, invece, il QLED 4K da 49 pollici Q60R del 2019 può essere acquistato a 569 Euro, mentre il The Serif 4K da 55 pollici del 2019 passa a 1.299 Euro rispetto ai 1.599 Euro di listino.