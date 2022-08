Samsung OLED: fino a 500 euro di rimborso, ma ancora per pochi giorni!

Il benvenuto al nuovo e rivoluzionario pannello QD-OLED di Samsung l'abbiamo dato nel corso della recensione del S95B, pannello d'eccezione che punta al meglio dei Quantum Dot e dei pixel autoilluminanti.

Il suo arrivo sul mercato farà in un certo senso da spartiacque sia per l'industria dei pannelli premium, sia per l'evoluzione stessa di queste tecnologie che, evidentemente, non erano fatte solo per scontrarsi ma anche per sposarsi con un discreto successo.

Se volete entrare anche voi nella grande famiglia degli OLED di Samsung, agosto 2022 potrebbe essere il mese giusto. Infatti, ancora per qualche giorno e più esattamente fino al 28 agosto 2022, sarà possibile partecipare alla promozione "OLED ti stupisce, OLED ti rimborsa" sul sito ufficiale dell'azienda. Ma come funziona?

Acquistando un TV OLED in promozione, ovvero il nuovo S95B, e registrando la transazione su Samsung Members entro 15 giorni dalla data di consegna, si potrà richiedere un rimborso fino a 500 euro entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione dell'email di conferma.

Per saperne di più, suggeriamo di dare un'occhiata a Termini e Condizioni della promozione. Il modello attualmente disponibile è il Samsung S95B nei due tagli da 55 e 65 pollici, entrambi compatibili con la promozione e acquistabili sullo store Samsung rispettivamente a 2.199 euro e 2.999 euro.