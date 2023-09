Samsung OLED S90C: alla scoperta dei nuovi Quantum Dot OLED 2023

Nel nostro speciale sulla gamma Samsung OLED 2023 ci siamo concentrati sulle novità dei nuovi pannelli a pixel organici con tecnologia Quantum Dot, ma vi siete mai chiesti come funzionano?

Nel nostro ultimo video, che trovate nel player incorporato in cima a questa notizia, Alessio Ferraiuolo e Claudio Pofi ci raccontano cosa li ha convinti maggiormente durante la prova del nuovo Samsung OLED S90C, oltre a scoprire più nel dettaglio i principi di funzionamento dei pannelli QD-OLED, le differenze con i più classici W-OLED e i vantaggi che comportano i nanocristalli di Samsung nella vita di tutti i giorni, tra colore, luminosità ed efficienza energetica.

Il nuovo Samsung OLED S90C è l'opzione d'ingresso nella nuova generazione Samsung OLED e consente di scoprire tutti i benefici dei Quantum Dot OLED a un prezzo più contenuto del top di gamma S95C. A bordo tante tecnologie dedicate all'Home Entertainment e accelerate dal processore neurale Neural Quantum 4K, ma le Smart TV Samsung sono ormai anche un punto di riferimento per i videogiochi.

Anche il nuovo S90C, infatti, integra il Gaming Hub di Samsung, centro nevralgico dell'esperienza videoludica in locale, tramite PC o console, o in Cloud, con applicazioni dedicate come Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW.

Potete scoprire tutte le novità legate al mondo del gaming nel nostro approfondimento su Samsung Gaming Hub e Game Bar 2023.