Samsung e Olympus al lavoro su Galaxy S22 Ultra con sensore da 200 MP?

Dopo le prime voci di aprile riguardo lo smartphone Samsung realizzato con Olympus, ora c’è un seguito che lascia ben sperare in questa collaborazione tra i due brand: in Corea del Sud, infatti, si parla del lancio di Galaxy S22 Ultra con il marchio Olympus, per un sensore principale da 200 megapixel e un sistema di fotocamere sorprendente.

Più fonti domestiche coreane sono abbastanza certe dell’approdo nei negozi dello smartphone top di gamma Galaxy S22 Ultra nel gennaio 2022 – mantenendo dunque le tempistiche della serie Galaxy S21 – con una fotocamera principale da 200 MP realizzata assieme al produttore giapponese Olympus, rispondendo così alle collaborazioni tra Huawei-Leica, Sharp-Leica e OnePlus-Hasselblad. Inoltre, il comparto fotocamera dovrebbe presentare ben cinque obiettivi, tutti a marchio Olympus.

Certamente non si tratta di un’idea strana, quella della collaborazione tra i due colossi dei rispettivi settori, eppure si tratta di una indiscrezione che risulta in conflitto con un’altra da noi trattata diversi giorni fa secondo cui Samsung Galaxy S22 Ultra non sarebbe approdato nei negozi con sensore da 200 megapixel, scegliendo piuttosto il classico sensore ISOCELL HM3 da 108 megapixel con qualche miglioria rispetto alla variante vista su Galaxy S21 Ultra. Ciononostante, altre voci relativamente a Xiaomi Mi 12 con fotocamera da 200 MP potrebbero indicarci che il futuro dei comparti fotocamera su smartphone tende proprio a questo nuovo standard. La possibilità dunque c’è, ma consigliamo di prendere tutti questi rumor cum grano salis proprio per la loro discordanza.

Restando nel marchio Samsung, recentemente c’è stata una pioggia di leak sui dispositivi del prossimo Unpacked, evento del brand sudcoreano vociferato per l’11 agosto 2021.