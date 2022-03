Samsung: nuova ondata di aggiornamenti a One UI 4.1 per questi tre smartphone

Samsung sta procedendo con una velocità incredibile nel rilascio degli aggiornamenti a One UI 4.1 per i suoi smartphone di fascia medio-alta. Dopo l’arrivo dell’update su Samsung Galaxy S10 e Note 10, la casa sudcoreana ha rilasciato One UI 4.1 su Samsung Galaxy A52s 5G, A71 5G e Galaxy S20 FE 4G.

Stando alle recenti segnalazioni da parte dei colleghi di XDA Developers, l’interfaccia proprietaria One UI 4.1 arriverà con un nuovo aggiornamento in tutto il mondo su Samsung Galaxy A52s 5G in primis, tanto che l’update risulterebbe già disponibile in diversi paesi del Vecchio Continente. Al momento non abbiamo segnalazioni effettive relativamente al mercato italiano, ma non è da escludere il release nel corso dei prossimi giorni.

Al contempo, i lettori possessori dello smartphone Samsung Galaxy A71 5G dovranno prestare attenzione alle notifiche del proprio telefono in quanto l’aggiornamento a One UI 4.1 con Android 12 sta arrivando. Ciò significa che gli sviluppatori della società di Suwon-Si hanno saltato a piè pari il primo passaggio a One UI 4.0 per l’update del sistema operativo. In altri termini, oltre alla patch di marzo 2022 riceverete anche tutte le ultime funzionalità offerte dal robottino verde, quindi dovrete portare pazienza durante il processo di download e installazione dell’aggiornamento.

Infine, Samsung Galaxy S20 FE 4G riceve One UI 4.1 sia nella versione Exynos SM-G780F, sia nella versione Snapdragon SM-G780G. Le novità, anche in questo caso, sono semplicemente la patch di sicurezza di marzo 2022 e i consueti fix ai bug scovati con la One UI 4.0.

Per verificare la disponibilità di questo nuovo firmware dovrete recarvi su Impostazioni > Aggiornamenti software; nel caso in cui non trovaste alcun update disponibile, potrebbe risultare sufficiente attendere qualche giorno in più.

Poco più di una settimana fa, invece, Samsung Galaxy A52 5G ha ricevuto l’aggiornamento a One UI 4.1.