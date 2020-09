Samsung One UI 3.0 arriva nella sua prima beta: ecco tutte le nuove funzioni e novità

Dopo il lancio ufficiale dell’aggiornamento all’interfaccia One UI 2.5 per tantissimi smartphone Samsung, l’azienda sudcoreana ha già reso disponibile agli sviluppatori la beta di One UI 3.0 basata sull’ultima versione del sistema operativo di Google, Android 11. Ecco tutte le novità in arrivo e le note di rilascio ufficiali.

Questo update, che porterà la prima versione di One UI 3.0 al pubblico sugli smartphone Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra nelle prossime settimane, arriverà in Cina, Germania, India, Polonia, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti assieme alla patch di sicurezza di settembre 2020.

Secondo quanto riportato da SamMobile e scritto nel changelog ufficiale, l’aggiornamento peserà 2507.68MB e a livello estetico cambierà il pannello delle impostazioni rapide, rendendolo più trasparente; inoltre, renderà disponibili tutte le seguenti novità e funzioni:

Schermata iniziale

Tocca e tieni premuta un'app per aggiungere un widget collegato ad essa

Spegnere lo schermo toccando due volte un'area vuota della schermata iniziale. È possibile attivare questa funzione in Impostazioni > Funzioni avanzate > Movimenti e gesti.

Scherma di blocco

La schermata Blocco dinamico ha ora più categorie ed è possibile selezionarne più di una. I widget della schermata di blocco sono stati migliorati.

Pannello rapido

Guarda le conversazioni e i media più comodamente nelle loro sezioni quando si passa il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

AOD

Migliorati i widget dell'Always On Display

Accessibilità

Ottieni un accesso rapido alle impostazioni di accessibilità più importanti durante la configurazione del dispositivo. Ottieni le funzionalità di accessibilità consigliate in base a ciò che si utilizza.

È possibile impostare la scorciatoia di accessibilità più facilmente nelle impostazioni.

I rilevatori acustici ora funzionano con i vostri dispositivi SmartThings come TV e luci per garantirvi una maggiore accessibilità.

Tastiera Samsung

Le impostazioni della tastiera si trovano più facilmente nella sezione Generale delle Impostazioni. Le Impostazioni sono state riorganizzate per mettere al primo posto quelle più importanti.

Samsung DeX

Ora è possibile connettersi ai televisori supportati senza fili.

Il nuovo touchpad multi-gesture consente di modificare più facilmente lo zoom dello schermo e la dimensione dei caratteri.

Samsung Internet

Aggiunta la possibilità di bloccare i siti web dal reindirizzamento quando si tocca il pulsante Indietro.

Aggiunte le avvertenze e le opzioni di blocco per i siti web che mostrano troppi pop-up o notifiche.

Riorganizzazione dei menù per rendere le cose più facili da trovare.

Aggiunti diversi nuovi componenti aggiuntivi, tra cui uno che traduce i siti web.

Aggiunta l'opzione per nascondere la barra di stato per un'esperienza di navigazione più coinvolgente.

Aumentato il numero massimo di schede aperte a 99.

Aggiunta la possibilità di bloccare e riordinare le schede.

Migliorato il design della barra delle schede, ora supportata su tutti i dispositivi.

Terminato il supporto per il pannello Edge di Samsung.

Contatti e Telefono

Aggiunta un'opzione che consente di eliminare rapidamente i contatti duplicati.

Migliorata l'esperienza di ricerca.

Telefono/Chiamate in background

Aggiunta la possibilità di personalizzare la schermata di chiamata con le proprie foto e video.

Messaggi

Creato un cestino per conservare i messaggi cancellati di recente.

Chiamate e testi su altri dispositivi

Aggiunta la possibilità di attivare o disattivare chiamate e testi su altri dispositivi con le Routine Bixby.

Calendario

Gli eventi con lo stesso orario di inizio vengono ora mostrati insieme in vista del mese e dell'agenda.

Opzioni riorganizzate per aggiungere e modificare gli eventi.

Migliorato il layout per gli avvisi a schermo intero.

Promemoria

Migliorato il layout per gli avvisi a schermo intero.

Benessere digitale e controlli parentali

Aggiunte le tendenze al vostro rapporto settimanale. Potete vedere come il vostro utilizzo è cambiato rispetto alla settimana precedente e controllare il tempo di utilizzo per ogni funzione.

Aggiunto tempo di utilizzo del telefono durante la guida al rapporto settimanale.

Aggiunto un widget nella schermata di blocco in modo da poter controllare il tempo di utilizzo dello schermo senza sbloccare il telefono.

Aggiunti profili separati per le modalità personale e di lavoro in modo da poter tenere traccia dell'orario dello schermo separatamente.

Fotocamera

Miglioramento della messa a fuoco automatica e delle funzionalità e dell'usabilità dell'esposizione

Migliorata la stabilizzazione quando si scattano foto della Luna ad alti livelli di zoom

Editor Fotografico

Aggiunta la possibilità di riportare le immagini modificate alle loro versioni originali.

Routine Bixby

Le routine preimpostate raggruppate vi aiutano ad iniziare rapidamente e ad imparare a costruire le vostre routine in modo rapido.

Ora è possibile vedere quali azioni vengono invertite al termine di una routine.

Sono state aggiunte nuove condizioni, come un orario di inizio specifico, la disconnessione di un dispositivo Bluetooth o di una rete Wi-Fi, una chiamata da un numero specifico e altro ancora.

Sono state aggiunte nuove azioni, tra cui parlare con Bixby e azioni di accessibilità.

È possibile aggiungere un'icona personalizzata per ogni routine e aggiungere routine alla schermata di blocco per accedervi rapidamente.

Piccoli avvertimenti prima di procedere con il download dell’aggiornamento: alcune applicazioni, tra cui Calcolatrice, Samsung Internet, Samsung Pay, Samsung Health e Samsung Notes, dovranno essere aggiornate individualmente dopo l'aggiornamento del sistema operativo; inoltre, i temi non potranno essere utilizzati nella versione beta di One UI 3. Sarà comunque possibile utilizzare sfondi, icone e l'always on display durante la beta.