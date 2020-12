Samsung One UI 3.0 arriva ufficialmente in Italia: lanciato update per Galaxy S20

Da Samsung non è ancora giunto alcun annuncio ufficiale del lancio della nuova interfaccia grafica One UI 3.0 con Android 11 per la sua linea di smartphone, da tempo in beta in alcuni mercati selezionati, eppure ora in sempre più paesi europei risulta formalmente rilasciato l’aggiornamento per lo smartphone Samsung Galaxy S20.

Soltanto ieri vi avevamo mostrato la roadmap completa della distribuzione di One UI 3.0 che prevedeva l’approdo dell’update sulla gamma Galaxy S20 (composta dai modelli S20, S20+ e S20 Ultra) nel mese di dicembre, eppure non era stata resa nota alcuna data ufficiale. Molti utenti della community Samsung, però, nelle ultime ore hanno parlato del lancio del firmware G98xxXXU5CTKG in Germania, Francia, Polonia, Regno Unito, Svezia e anche Italia: esso pesa 179.82 MB e dispone anche dell'ultima patch di sicurezza di dicembre.

Difficilmente si tratta di un errore, dato che la disponibilità è particolarmente ampia ora come ora. Dunque, se siete in possesso di uno smartphone Samsung Galaxy S20 provate a verificare nella schermata degli aggiornamenti di sistema over-the-air se il suddetto firmware risulta disponibile per download e installazione; in alternativa, con ogni probabilità vi basterà attendere qualche ora o qualche giorno prima di potervi accedere, dato che solitamente il rilascio è graduale.

Ricordiamo anche quali sono alcune delle novità chiave di One UI 3.0: basata su Android 11, questa interfaccia grafica avrà un pannello rapido migliorato, un’ottimizzazione dell’UI in base alle dimensioni dello schermo del dispositivo in questione, l’espansione della schermata di blocco dinamico da 5 a 10 categorie e l’arrivo delle videochiamate a schermo intero.