Samsung One UI 3.0, la beta sta arrivando anche su Galaxy Note 10 e S10

Dopo il lancio dell’interfaccia Samsung One UI 3.0 per gli smartphone Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, ora sta per arrivare anche sui modelli della serie Note 10 e S10. Le novità in arrivo saranno praticamente le stesse del lancio, con qualche nuova feature attualmente ancora in fase di sviluppo.

A condizionare l’arrivo della One UI 3.0 sarà la presenza o meno del supporto al sistema operativo Android 11 di casa Google su cui è basata l’interfaccia. La lista è molto lunga, dunque i possessori di dispositivi Samsung non dovranno preoccuparsi: prima o poi One UI 3.0 arriverà anche nel loro smartphone o tablet.

Intanto però a poterla testare “in anteprima" saranno tutti coloro con Galaxy Note 10 e S10 a partire dai prossimi giorni. Il produttore sudcoreano ha infatti lanciato l’aggiornamento nel Developer Beta Program anche negli Stati Uniti e in Europa. Non si sa però quanto peserà: nel caso degli smartphone della serie S20 si trattava di 2507.68MB per cambiamenti estetici al pannello delle impostazioni rapide e tante altre funzionalità inedite nella schermata iniziale, in quella di blocco, nel pannello rapido e anche per tastiera e Samsung DeX.

Nel mentre, Samsung ha lanciato in Europa anche Galaxy M11, il nuovo smartphone low cost dalla batteria estremamente ampia ma non dalle caratteristiche tecniche eclatanti.