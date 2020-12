Samsung One UI 3 con Android 11 ufficiale in Italia: ecco tutti i dettagli

In seguito all'arrivo su Galaxy S20 che abbiamo trattato giusto qualche ora fa, che ha fatto una "sorpresa" agli utenti, adesso è arrivata anche l'ufficialità da parte di Samsung: oggi 3 dicembre 2020 c'è il lancio della One UI 3.

Comunicato stampa: Milano – 3 dicembre 2020 – Samsung Electronics ha annunciato oggi il lancio ufficiale di One UI 3, l'ultimo aggiornamento in arrivo per alcuni dispositivi Galaxy, con un nuovo ed entusiasmante design, funzionalità avanzate per la vita di tutti i giorni e una profonda personalizzazione. L'aggiornamento sarà disponibile con il sistema operativo Android 11, rafforzando l'impegno di Samsung a fornire rapidamente le ultime innovazioni ai consumatori, come parte dell'impegno a supportare tre generazioni di aggiornamenti dei sistemi operativi (OS) per milioni di dispositivi.

A seguito del programma di accesso rapido, One UI 3 inizierà oggi il lancio sui dispositivi della serie Galaxy S20 (Galaxy S20, S20+, e S20 Ultra) in Corea, negli Stati Uniti e nella maggior parte dei mercati europei; l'aggiornamento sarà gradualmente disponibile in più paesi e su un maggior numero di dispositivi, tra cui le serie Galaxy Note20, Z Fold2 5G, Z Flip, Note10, Fold e S10, previsto nelle prossime settimane. L'aggiornamento sarà disponibile sui dispositivi Galaxy A nella prima metà del 2021.

"Il lancio di One UI 3 è solo l'inizio del nostro impegno ad offrire ai consumatori Galaxy le migliori esperienze mobile possibili, dando loro accesso all'ultima innovazione del sistema operativo, non appena disponibile", ha dichiarato Dr. TM Roh, Presidente e Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics. "One UI 3 rappresenta parte della nostra missione di creare continuamente nuove esperienze innovative e intuitive per i nostri consumatori durante l'intero ciclo di vita del dispositivo. Così, quando si possiede un dispositivo Galaxy, si ha una porta d'accesso a nuove esperienze inimmaginabili per gli anni a venire".

Gli aggiornamenti per il design di One UI 3 portano ancora più semplicità ed eleganza all'esperienza One UI che gli utenti Galaxy hanno imparato ad apprezzare nel tempo.

All'interno dell'interfaccia, le funzioni più utilizzate e visitate - come la schermata iniziale, la schermata di blocco, le notifiche e il pannello rapido - sono state esteticamente migliorate per evidenziare le informazioni importanti. Nuovi effetti visivi, come l'effetto Dim/Blur per le notifiche, aiutano a concentrarsi rapidamente su ciò che conta di più e i widget ridisegnati mantengono la schermata iniziale organizzata, pulita ed elegante.

One UI 3 non solo ha un aspetto diverso, ma anche una sensazione diversa. Effetti di movimento e animazione più fluidi, combinati con un feedback tattile naturale, rendono la navigazione e l'uso del telefono una vera gioia. Il Blocco Schermo appare più pulito, gli spostamenti scorrono più fluidi sotto le dita e le pressioni dei pulsanti sono più realistiche - ogni visualizzazione e ogni tocco sono stati perfezionati. Lo spostamento tra i dispositivi scorre in modo più naturale, poiché One UI fornisce un'esperienza unica e più completa attraverso il più ampio ecosistema Galaxy, con il supporto senza soluzione di continuità per le nuove funzioni disponibili tra i vari dispositivi.

One UI 3 è concepita per fornire la massima semplicità nella vita di tutti i giorni. I widget ridisegnati di One UI 3 per il Blocco Schermo aiutano a controllare la musica e a visualizzare le informazioni principali, come gli eventi del calendario e le routine, senza dover sbloccare il dispositivo. Tenere traccia dei messaggi e delle conversazioni è più intuitivo, con le notifiche delle app di messaggistica raggruppate in modo da poter leggere e rispondere rapidamente ai messaggi. Il layout delle videochiamate a tutto schermo crea una nuova esperienza di comunicazione che fa sentire più vicine le persone importanti.

Con One UI 3, la fotocamera del proprio dispositivo è ancora più potente. Lo zoom migliorato grazie all'Intelligenza Artificiale, l'autofocus migliorato e l'auto-esposizione aggiornata aiutano a realizzare fantastici scatti. Inoltre, l'organizzazione tramite categorie nella Galleria aiuta a trovare rapidamente le foto. Per assicurarsi che nessuno di questi ricordi vada perduto, è possibile ripristinare le foto modificate per riottenere l'originale in qualsiasi momento, anche dopo averle salvate.

Gli utenti sono liberi di personalizzare la propria interfaccia utente in base alle loro preferenze. Sia che si attivi costantemente la modalità Notte o che si condivida l'Hotspot mobile, ora è possibile farlo con un semplice tocco e dando il comando con nuove modalità per personalizzare il pannello rapido. È inoltre possibile condividere immagini, video o documenti più facilmente che mai. Inoltre, One UI 3 consente di mantenere diversi profili per il lavoro e la vita privata in modo da non doversi più preoccupare di inviare un documento alla persona sbagliata.

Per un'ulteriore personalizzazione, è possibile posizionare i widget sulla schermata iniziale e regolare la trasparenza in modo che si adattino meglio al proprio sfondo o modificare il design e il colore dell'orologio sulla schermata Always On Display o sulla schermata di Blocco Schermo. Inoltre, è anche possibile aggiungere video alla schermata delle chiamate in entrata e in uscita per rendere l’esperienza ancora più personale.

One UI 3 è stata costruita pensando all'utente, includendo nuove applicazioni per il benessere digitale che aiutano a identificare e migliorare le proprie abitudini. Visualizzare rapidamente le informazioni di utilizzo che mostrano i propri dati settimanali nel periodo di utilizzo dello schermo o controllare l’utilizzo durante la guida per aiutare a prendere decisioni consapevoli su come e quando si utilizzano i propri dispositivi Galaxy.

Mentre Samsung continua ad espandere l'esperienza Galaxy, One UI 3 riceverà ancora più aggiornamenti a completamento del lancio dei nuovi prodotti di punta all'inizio del 2021.

Per ulteriori informazioni su One UI, visitare il sito www.samsung.com/one-ui.